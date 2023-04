"L’intelligenza artificiale dia voce al made in Italy"

L’intelligenza artificiale può tutto, persino dare voce al Palio. Lo ha ricordato QuestIT in occasione della Giornata mondiale della voce, celebrata il 16 aprile, con lo sviluppo dell’avatar dello storico telecronista Franco Masoni, capace di parlare con la voce della persona fisica grazie al voice cloning. Un’applicazione innovativa che permette, di simulare artificialemente la voce di una persona, già di interesse per molti settori. Non a caso, secondo gli analisti di Maximixe Market Research, entro il 2029 è previsto un incremento di fatturato pari a quasi 2 miliardi di dollari per il voice cloning, +75 % sul 2019, con un tasso annuo di crescita del 17%.

Applicazioni che trovano spazio in tutti i campi, dalla medicina, per consentire ai pazienti più in difficoltà di mantenere la propria identità comunicativa, a eventi come il Palio per dare informazioni e curiosità sulla storia e sulla tradizione, come sperimentato dall’azienda di Di Iorio. L’ultima frontiera è stata quella del turismo con Masha, un assistente virtuale umanizzato che aiuta locali e turisti a prenotare e a organizzare nei minimi dettagli il soggiorno presso un centro termale a Rapolano Terme. "L’intelligenza artificiale è la soluzione del momento perché, attraverso la clonazione della voce, è in grado di dare voce a progetti, iniziative ed eventi di ogni tipo" commenta Ernesto Di Iorio, ad di QuestIT. Che ha lanciato l’iniziativa #1000xItalianAI. Obiettivo: la formazione di un consorzio di aziende italiane pronte a investire 1 miliardo di euro, tra fondi privati e pubblici, nello sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale. Un modo per preservare il made in Italy dell’innovazione tecnologica e combattere gli illeciti su privacy e sicurezza.

"I nostri avatar vengono realizzati nel pieno rispetto della privacy delle persone fisiche coinvolte e in totale accordo con loro. Ma la tecnologia non deve essere vista come un sostituto della voce naturale, bensì come un aiutante capace di semplificare la vita delle persone, rendendola così più semplice ed inclusiva".

Michela Piccini