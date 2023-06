L’intelligenza artificiale a conclave nella Certosa

Il mondo dell’intelligenza artificiale si incontrerà a Siena per discutere delle nuove frontiere dell’AI in occasione della Siena Artificial Intelligence HUB, in scena lunedì 3 luglio alla Certosa di Pontignano. Etica, rapporto uomo-macchina, competizione, sostenibilità e opportunità: saranno i temi al centro dello scambio di idee e contatti che vedrà protagonisti personaggi e aziende di rilevanza mondiale tra keynote speech, showcase di casi d’installazioni e uso di AI nel business, workshop e tavole rotonde. Un evento che esce fuori dai confini accademici, parlando alle imprese e illustrando opportunità di mercato. Tra gli ospiti d’eccezione Pascale Fung, professoressa presso l’Hong Kong University e direttrice del Centre for Artificial Intelligence Research, Marco Landi, presidente di Institut EuropIA, Lorna Vatta, presidente di Gate 4.0, oltre a Fabrizio Bernini, presidente Confindustria Toscana Sud, Marco Forte, dg Fondazione MPS e Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo.

Una prova del nove per SAIHUB, che punta a posizionare Siena tra le eccellenze mondiali nel campo dell’intelligenza artificiale. "Siena si pone da anni in Italia come polo di presidio di ricerca sull’intelligenza artificiale – ha commentato Riccardo Valletti, ceo di SaiHub -. Da tre anni stiamo assistendo a un cambio di passo, a Siena sta succedendo qualcosa e la Saiconference è un segnale. Vogliamo spingere sull’acceleratore e affermare il ruolo della città come vero e proprio centro di sperimentazione sui temi dell’AI".

L’evento sarà anche cornice del conferimento della Laurea ad honorem in Artificial Intelligence and Automation Engineering a Yann LeCun, Chief AI Scientist di Meta e Premio Turing 2018 grazie ai suoi studi sul deep learning. Indicato come braccio destro di Mark Zuckerberg, il ricercatore è considerato tra i più influenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Professore alla New York University, dal 2013 lavora con il gruppo MetaFacebook, ruolo fondamentale nei progressi informatici del gruppo tanto da ricevere il Turing, il Nobel per l’informatica. Il dialogo con LeCun rappresenta un’occasione unica per Siena e la rete accademica e aziendale del territorio, visto il suo contributo fondamentale alla ricerca nel campo dell’AI e al suo lavoro sulle reti neurali, che hanno rivoluzionato il modo in cui vengono affrontati problemi di visione artificiale, di elaborazione del linguaggio, per lo sviluppo di interfacce uomo-macchina. La cerimonia si aprirà alle 11.30, con il saluto del rettore Roberto Di Pietra e la lettura della motivazione da parte di Valerio Vagnoli e Marco Gori.