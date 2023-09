L’innovazione al lavoro I visori simulano i pericoli "Le lezioni di sicurezza"

La realtà virtuale a servizio del mondo del lavoro attraverso la formazione. Interessante iniziativa in arrivo a Montepulciano all’interno del ricco programma di Luci sul Lavoro (da domani al 16 settembre in Fortezza) edizione n.14 con tanti ospiti e relatori. Sabato, ore 10, nell’aula magna, il talk "Sicurezza sul lavoro, alternanza e realtà virtuale: come riuscire a sensibilizzare i giovani utilizzando nuove tecnologie per ridurre infortuni e morti bianche". Protagonista sarà il Centro Sicurezza Consulenze di Montepulciano che si focalizzerà su come la realtà virtuale possa essere impiegata per elevare la formazione della sicurezza sul lavoro. Interverranno, davanti ad una platea di studenti e non solo, Gianluca De Micco, titolare del Centro Sicurezza Consulenze e Matteo Della Ciana, esperto in sicurezza sul lavoro. "Abbiamo l’obiettivo di sensibilizzare i lavoratori e in particolare i giovani con delle strumentazioni alternative - spiega Gianluca De Micco - da qui l’idea dei visori. La Pcto, ad esempio, è un’ottima idea per gli studenti che possono iniziare a conoscere il mondo del lavoro ma gli infortuni si possono verificare, la formazione è sempre importante così come evolversi nella sicurezza. Abbiamo selezionato una software house per il progetto dei visori grazie ai quali i lavoratori si possono cimentare nel fare varie prove". E quindi simulazioni che interessano vari aspetti del mondo del lavoro, come ad esempio l’antincendio e l’evacuazione. Attraverso i visori, della specie di grandissimi occhiali, ci possiamo ritrovare un contesto di emergenza, sperimentando senza correre pericoli, per citare un caso, una situazione dove bisogna muoversi all’interno di un edificio con scarsa visibilità a causa del fumo. Il software si concentra anche sui videoterminali, utilizzati da tantissime persone, nella simulazione si entrerà infatti in ufficio per riconoscere chi sta assumendo una postura sbagliata. E poi gli "spazi confinati", il "rischio meccanico", i "ponteggi" con tanto di simulazione pratica per allenarsi nella costruzione ma anche muovendosi successivamente per individuare eventuali errori commessi. C’è qualcosa che ricorda ovviamente i videogiochi e questo può aiutare nella concentrazione, nel ricordo e stimolando i partecipanti ad essere parte attiva. "Indossi i visori - continua De Micco - e ti trovi in un ambiente virtuale a 360° attraversando, ovviamente in sicurezza, anche delle situazioni di potenziale pericolo. Si esce dagli schemi inserendo momenti ludici nella formazione. Siamo agli inizi ma la realtà virtuale si sta sviluppando anche in questo ambito. Stiamo vivendo una rivoluzione legata al metaverso che deve coinvolgere anche gli ambienti di lavoro".

Luca Stefanucci