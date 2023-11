L’iniziativa Parole e moda per combattere la violenza sulle donne

Parole e moda contro la violenza sulle donne. Sabato 18 novembre, dalle ore 18 alla Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, si svolgerà ’Siena contro la violenza’, evento con il patrocinio del Comune di Siena. Una iniziativa di informazione e di beneficenza a favore dell’Associazione "Donna chiama donna", partendo dall’efficace slogan di Lotta alla violenza di genere. Le buone pratiche locali e la necessità della rete di accoglienza territoriale. Intervengono sul tema della violenza Vittoria Doretti (Asl Toscana Sud Est), Alessandra Masti (Università degli Studi di Siena), il questore Pietro Milone, Cristina Pasqui (Società della Salute) e Rossana Salluce (Associazione Donna Chiama Donna), con moderatrice Katiuscia Vaselli. Di grande leggerezza ma con la volontà di fare solidarietà, in uno stile che ben conosciamo, la seconda parte della serata che vedrà svolgersi una particolare sfilata di moda, organizzata anche questa dalla Dream Fashion di Teo De Bonis e Emanuela Vigni.

"Sarà un particolare incontro di tante generazioni al femminile – dice Teo De Bonis – perché oltre alle modelle che apriranno lo spettacolo con il loro stilista, si alterneranno sul palco anche signore di ben altre età, che vogliono proprio rappresentare la rinascita al femminile, con tre aziende di moda che hanno messo a loro disposizione i loro capi di moda. Donne sempre protagoniste anche dopo la violenza. Il tutto – tiene a sottolineare Teo – con il fine di raccogliere al termine nuovi fondi per questa organizzazione che aiuta le donne. Un fine importante in una location di grande rilevanza, con un cocktail offerto dal Comune. Per noi è il proseguo di un cammino che ci ha visti protagonisti da più di un anno sempre per solidarietà".

Massimo Biliorsi