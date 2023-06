L’iniziativa Italia Viva, incontro senese per la coordinatrice Paita

Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva, ha fatto tappa a Siena insieme all’europarlamentare di Renew Europa Nicola Danti, nella sua prima uscita pubblica dopo la nomina. Ad accoglierla i militanti senesi guidati da Stefano Scaramelli, vice presidente del consiglio regionale. "È stato un momento importante di confronto e approfondimento su temi concreti – afferma Scaramelli –. Abbiamo gettato le basi per offrire una casa liberale e riformista. Un’opportunità per fare politica a Siena coniugando idee, pragmatismo, impegno civico e visione del futuro".

L’iniziativa si è tenuta alle Logge del Papa su iniziativa del capogruppo di Italia Viva Scaramelli e ha visto la partecipazione di oltre sessanta persone, riunite per condividere l’idea di costruire la casa dei riformisti e liberali.

Tra i presenti c’erano gran parte dei candidati al consiglio comunale nelle ultime amministrative. L’idea di tenere insieme varie anime civiche liberali, riformiste e popolari, è stato annunciato nel corso della serata, sarà alla base dell’ attività che Paita farà nei prossimi mesi di fatto come segretario nazionale.

La capogruppo in Senato ha poi sottolineato come Siena possa essere un modello di come si possa allargare una compagine politica. Un aspetto che verrà sviluppato da adesso fino a ottobre, quando ci sarà il congresso di una nuova costituente riformista in grado si essere alternativa a sovranisti e populisti. Sullo sfondo anche le prossime elezioni europee e le possibili elezioni provinciali. Ad accogliere le persone sotto le Logge del Papa David Chiti campione di preferenze alle ultime amministrative e i coordinatori cittadini e provinciali di Italia Viva.