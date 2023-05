L’iniziativa Infermieri in piazza Gramsci per incontrare i cittadini

Giornata in piazza per incontrare i cittadini per gli infermieri senesi. Opi Siena ha celebrato ieri la Giornata Internazionale dell’Infermiere nello stand allestito in piazza Gramsci, dove sono stati distribuiti gadget e offerte dimostrazioni pratiche con stazioni di Bls. "La nostra professione – ha detto il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Siena, Michele Aurigi – è da tempo oggetto di cambiamenti che negli ultimi anni l’hanno profondamente trasformata e rivoluzionata. Incontrare i cittadini, confrontarsi con loro, è per noi occasione importantissima per ribadire quanto l’assistenza sia diritto di ciascuno e quanto il ruolo dell’infermiere sia centrale nel nostro sistema assistenziale. Oltre ad essere portatori di alti valori etici, gli infermieri oggi sono professionisti le cui potenzialità, già riconosciute a livello accademico e normativo, potrebbero migliorare notevolmente i servizi ai cittadini se solo le organizzazioni sanitarie in Italia riuscissero a impiegarle al meglio".

In occasione della giornata, Aurigi ha rivolto "un sincero ringraziamento a tutti i colleghi che con orgoglio e dedizione si impegnano ogni giorno per garantire assistenza, tutela e promozione della salute: una mission non facile, delicata ma meravigliosa".