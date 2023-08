L’ingegnere e il dilemma dei lavori

Pino Di Blasio

Sembra che sia solo una questione di ore. Anche se restano i dubbi sul contenuto del parere aggiuntivo che l’ingegner Valerio Zucchelli dovrà stilare per ottenere l’agibilità del Palasport dalla commissione provinciale di vigilanza. Quali lavori riterrà irrimandabili? Quanto tempo servirà per farli? Ci sono diversi scenari che si aprono, dipende dalle risposte a questi interrogativi. Perché se si tratterà di piccole opere per consetire di tenere aperto il palasport, seppure a capienza ridotta e con un po’ di accortezza, non ci saranno problemi. Diversamente tutto lo sport senese sarà senza casa: da una parte lo stadio Franchi, ostaggio di Montanari, dall’altra il Palasport, chiuso per sicurezza.