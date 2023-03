L’Infocovid si trasforma in Urp

Una settimana fa è stato smontato il tendone del drive through nel parcheggio del palasport Mens Sana e ora l’Asl ’converte’ i numeri telefonici un tempo dedicati al Covid: sono due passaggi logistici che segnano in sostanza la fine della pandemia. L’ultimo step arriva con la svolta dell’Urp: il numero verde 800613311 della Asl diventa il numero unico per effettuare un primo accesso all’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale, per le tre aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena. E lo stesso numero verde fornirà informazioni su covid e vaccini andando a sostituire completamente i numeri che erano stati istituiti durante l’emergenza sanitaria.

Il numero verde – attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e sabato e domenica dalle 9 alle 13 – ha il compito di promuovere l’ascolto e tutela dei cittadini; orientare l’utenza sui servizi offerti, sulle modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, fornire informazioni sui servizi esistenti nei distretti, delle sedi dove sono ubicati, dei nomi dei responsabili, numeri di telefono e orari di apertura; garantire la tutela dei cittadini attraverso il ricevimento delle segnalazioni di disservizio e suggerimenti. L’Urp inoltre agevola l’utilizzazione dei servizi offerti anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e l’informazione sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione; favorisce processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati.