Linee strategiche e Bilancio di previsione: "Progettiamo il futuro con i piedi per terra"

Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione: approvati in Consiglio comunale i due documenti strategici nella costruzione della città del futuro. A illustrare le linee guida dell’amministrazione comunale e le risorse per la realizzazione dei progetti dell’ente, l’assessore al Bilancio Riccardo Pagni: "Puntiamo sullo sviluppo della Cultura e del Turismo, soprattutto alla luce delle numerose attività che chiudono. Nel Dup sono previsti interventi sulla Quadreria, il Santa Maria della Scala e la Fortezza Medicea, ma anche alloggi non Erp per gestire le emergenze/urgenze e questo è un importante intervento sociale. Quanto al Bilancio di previsione – ha continuato l’assessore – per il 2024 nelle casse di Palazzo pubblico si stima l’arrivo, nella parte corrente, di poco più di 106 milioni di euro tra tributi, entrate extra-tributarie e alienazioni. La spesa sarà invece di 104 milioni. Insomma, è un bilancio che che tiene i piedi per terra. Non ci limitiamo alla gestione dell’ordinario".

Entrando nel dettaglio, le entrate tributarie per il triennio hanno una previsione di incassi per 61,8 milioni di euro tra Imu (29 milioni con un recupero dell’evasione di 2,7 milioni nel 2024, 2 milioni nel 2025 e 2 milioni nel 2026), imposta di soggiorno (2,8 milioni di euro nel triennio con un recupero dell’evasione di 50mila euro nel 2024, 50mila euro nel 2025 e 50mila euro nel 2026) e Tari (40,8 milioni di euro nel triennio con 13,6 milioni di incassi previsti nel 2024 e altrettanti rispettivamente nel 2025 e nel 2026) con un recupero dell’evasione di 2 milioni nel 2024, 1,5 milioni nel 2025 e 1 milione nel 2026. Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, il Comune incasserà 37,2 milioni nel 2024, 37 milioni nel 2025 e 36,7 milioni nel 2026.

Nel Piano delle alienazioni dei beni immobili è prevista la vendita di terreni a Isola d’Arbia, in via delle Province e a Ravacciano, nonché di immobili in via Fiorentina, a Costalpino e nel 2025 dell’ex Scuola di Montalbuccio per un incasso totale di 1,2 milioni di euro nel triennio, di cui 110mila euro nel 2024. Infine il capitolo multe: dalle violazioni generiche al Codice della Strada nel 2024 c’è una previsione di incassi per 10,5 milioni di euro (nel 2023 la previsione era di 8 milioni con accertamenti per 9,7 milioni e incassi di 2,5 milioni), mentre dalle sanzioni elevate dall’Autovelox dovrebbero arrivare 4,5 milioni di euro a fronte di 2,1 milioni di sanzioni elevate e incassi per 781mila euro.

"Poi ci sono i trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni o da altri enti pubblici, che sono un po’ ridimensionati in adeguamento a quanto ricevuto finora tramite questi canali – ha annunciato Pagni –. La legge di bilancio nazionale, infatti, sarà completata dopo il nostro bilancio di previsione e darà l’esatto stanziamento a favore dei Comuni dallo Stato e direttamente dalle Regioni. Questa entrata per il 2024 è di 7,4 milioni di euro, nel 2025 e nel 2026 è prevista rispettivamente la somma di 5,6 milioni. Proprio per evitare il più possibile l’adozione di variazioni di bilancio, non abbiamo fatto delle previsioni ottimistiche, ma più ridimensionate".