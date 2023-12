Linea Firenze-Siena, ecco cosa cambia

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di ieri sulla Siena-Bettolle per un tamponamento fra due macchine, all’altezza di Taverne. C’è stato un ferito ma le condizioni non sono gravi. Da ricostruire la dinamica: sul posto è intervenuta la volante della questura.

Intanto, a proposito di mobilità, Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha programmato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze ed Empoli il 4 e 5 gennaio. Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San DonninoPer quanto riguarda i treni regionali durante l’interruzione saranno riprogrammati i servizi sulle linee: Firenze – Pisa i collegamenti saranno effettuati via Prato-Pistoia- Lucca, ad eccezione di tre corse tra Lastra a Signa/Signa, Montelupo ed Empoli dedicate agli studenti che saranno effettuate con autobus. Nella tratta Firenze-Siena i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli, i collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Castelfiorentino da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi.

Per quanto riguarda Firenze – Empoli, da quest’ultimo si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Castelfiorentino da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa.