L’indennità per la fine del mandato De Mossi riceverà oltre 34mila euro

di Cristina Belvedere

Si è concluso lo scorso 29 maggio il mandato amministrativo di Luigi De Mossi, ma per l’ex sindaco, ormai tornato alla professione di avvocato, arriva una buona notizia. La nuova amministrazione comunale, guidata da Nicoletta Fabio, ha provveduto con un atto dirigenziale a dare il via libera alla liquidazione della sua indennità di fine mandato per la somma complessiva di 34.534 euro lordi. L’importo, calcolato in base alla normativa vigente, è dato da 31.948 euro ai quali vanno aggiunti altri 2.585 euro di Irap. Nella determina poi viene riportata l’indennità mensile percepita da De Mossi in qualità di sindaco per il quinquennio alla guida di Palazzo pubblico: dal 25 giugno al 31 dicembre 2021 gli sono stati erogati 6.042 euro lordi, mentre dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 la somma è passata a 7.418 euro al mese in applicazione alla Legge di Bilancio approvata dal Governo quello stesso anno. Dal primo gennaio al 29 maggio di quest’anno l’indennità è lievitata ulteriormente, arrivando a 8.121 euro lordi al mese a seguito di un ulteriore incremento previsto sempre dalla Legge di Bilancio.

E questa è la cifra che verrà percepita anche dall’attuale sindaco Nicoletta Fabio, mentre al vicesindaco Michele Capitani verranno assegnati per legge 6.091,21 euro mensili lordi. Gli assessori della Giunta Fabio e il presidente del Consiglio comunale, Davide Ciacci, avranno invece un’indennità mensile di 4.872,97 euro lordi ciascuno.

Ma ci sono novità in arrivo: per l’anno prossimo infatti le cifre sono destinate ad aumentare ulteriormente: il sindaco prenderà ogni mese 9.100 euro lordi, il vicesindaco 6.825 euro, assessori e presidente del Consiglio comunale 5.460 euro ciascuno (sempre lordi).

Lo stipendio del sindaco prima della riforma era di circa 4.500 euro. La decisione del Governo, inserita nella Legge di Bilancio 2022, era nata dalla volontà di riallineare i compensi degli amministratori comunali con quelli dei presidenti di Regione e più in generale con tutto quell’apparato politico, formato da consiglieri regionali, parlamentari ed europarlamentari, che fino a ieri percepiva introiti largamente maggiori, a fronte di responsabilità dirette decisamente minori rispetto a chi è chiamato a guidare una comunità locale come appunto i sindaci.