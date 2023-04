L’incontro Santanchè in visita a San Gimignano

Abbigliamento sportivo, cane al guinzaglio: il ministro del Turismo Daniela Santanchè ieri ha percorso un tratto della Via Francigena e poi ha visitato anche il centro di San Gimignano, accolta e salutata dal sindaco Andrea Marrucci, che l’ha accompagnata in un tratto del cammino, e dall’assessore alla cultura Carolina Taddei.

"Oggi ho accolto a San Gimignano il ministro Santanché che ha scelto di percorrere la Via Francigena – afferma il sindaco Marrucci – .️ Ho apprezzato che un ministro abbia voluto vedere di persona e da vicino le potenzialità della Via Francigena e dei cammini in generale".

"È stata un’occasione – aggiunge il sindaco Marrucci – per parlare degli interventi necessari per la valorizzazione e l’ulteriore messa in sicurezza del nostro tratto di Francigena e dei tanti progetti che abbiamo a San Gimignano: dal bando del Ministero del Turismo per i siti Unesco vinto dalla nostra città per rafforzare la destinazione turistica".