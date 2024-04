L’incontro è slittato a mercoledì 24: "Occasione per condividere progetti"

Già si sapeva che alcuni dei protagonisti avevano impegni per mercoledì 17, e così ieri il Comune ha deciso di spostare a mercoledì 24 (quando probabilmente altri marcheranno visita) "il tavolo tecnico-scientifico convocato dal sindaco Nicoletta Fabio per condividere e rappresentare i progetti del territorio per il Biotecnopolo di Siena", si afferma nella nota stampa. Sarà l’occasione, prosegue il comunicato, "per parlare insieme a imprenditori e scienziati rappresentanti del campo delle biotecnologie e delle scienze della vita. Tra questi membri della Fondazione Biotecnopolo, del progetto Prometheus e di Toscana Life Sciences".

In realtà potrebbe anche esserci un’altra motivazione o comunque un’altra novità: proprio nei prossimi giorni, a questo punto prima della riunione del 24, potrebbe essere varato il tanto atteso statuto del Biotecnopolo, passaggio fondamentale affinché il progetto inizi a prendere corpo. Una variabile non secondaria ma anche senza la quale, in ogni caso, si terrà la riunione a Palazzo pubblico, con il sindaco che cercherà di trovare un filo conduttore unitario per rafforzare la posizione del quadro senese. Una decisione, quella di muoversi in solitario, criticata ad esempio dalla Provincia, che avrebbe auspicato un coinvolgimento istituzionale a più ampio raggio.