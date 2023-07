L’incontro con il Papa Udienza a San Pietro delle diocesi di Siena e Pienza Montepulciano

Le diocesi di Siena-Colle-Montalcino e Montepulciano-Pienza-Chiusi incontreranno Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma. È la comunicazione della curia, che per l’11 ottobre alle 9 ha organizzato l’udienza con il Santo padre in Vaticano, prima della celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Un’occasione importante per la provincia e i fedeli, alla quale parteciperanno anche i sindaci dei Comuni delle due diocesi e le autorità civili. Una prima volta assoluta per Siena, che aveva a suo tempo accolto un Papa, Giovanni Paolo II, in città ma che non si era mai mossa in udienza. Da tempo pensava all’organizzazione dell’incontro ma ha preferito aspettare il miglioramento delle condizioni di salute del Papa.

E adesso è pronta a partire per Roma, con una cinquantina di pullman – il numero previsto al momento dalla curia – pronti a traghettare tra i 2.000 e i 2.500 fedeli verso la Santa Sede. Ma saranno in molti, e la diocesi ha già ricevuto richieste a riguardo, a partire autonomamente con auto e treni pur di partecipare. I social della curia sono stati presi d’assalto, i punti di riferimento per l’organizzazione saranno i parroci: chi vorrà raggiungere da solo il Vaticano avrà comunque il supporto dell’organizzazione, con l’indicazione del luogo di arrivo. Una gestione complicata per la quale le due diocesi si stanno muovendo per tempo, intervenendo anche per mitigare il prezzo dello spostamento (30 euro per gli adulti e 15 per i bambini), in modo da renderlo accessibile a tutti, anche alle famiglie numerose. Siena rinnova quindi ancora una volta il suo rapporto con la anta Sede. Una provincia che ha espresso tanti Papi (tra cui Pio II e Alessandro VII), che ha ospitato due volta Papa Wojtyla (nel 1980 e nel 1996), che ha avuto un legame speciale con Benedetto XVI, che ha visto l’Arcivescovo divenire Cardinale e che ora è pronta a stringere la mano di Papa Francesco.

Andrea Talanti