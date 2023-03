L’inchiesta della Finanza Frode fiscale, sequestri per un milione e mezzo

Sequestro di beni e conto correnti del valore di 1 milione 358 mila euro e interdizione per la durata di 6 mesi per due piloti e partecipi di due società, la World Racing srl e Word Racing srls con sede a Empoli (Firenze). Le misure cautelari reali e personali sono state eseguite dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una inchiesta per frode fiscale della procura di Firenze.

Sono scattati i sigilli non solo per denaro e rapporti finanziari, ma anche per una Ferrari, quattro auto storiche da corsa monoposto Osella, una moto d’epoca, un camion officina con rimorchio da 18 metri e dotati di living.

Sono cinque le persone indagate. Non potranno svolgere l’attività di impresa, poichè sospesi per sei mesi, Andrea Bonucci Ugurgieri della Berardenga e la cugina Rossella.

Secondo gli investigatori, Uberto Bonucci Ugurgieri della Berardenga, anch’egli indagato ma poi scomparso nel 2020, insieme al fratello Andrea e alla cugina avevano costituito la World Racing srl per raccogliere sponsorizzazioni per gareggiare nelle competizioni sportive di auto storiche, tra cui i campionati europei della montagna, il campionato storico europeo, e gare prestigiose come la Coppa del Chianti Classico a Castellina (Siena) e un’altra cronoscalata famosa a Bologna.

Dai controlli della Guardia di Finanza la società era sconosciuta al fisco nonostante che la World Racing srl avesse emesso fatture per svariati milioni di euro, non aveva versato per anni Iva e Irap. Il denaro, secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli inquirenti sarebbe affluito sui conti correnti societari, ma poi sarebbe stato "dirottato" invece sui conti personali degli indagati, per essere poi prelevato dai soci. In questo viene cagionato in tal modo, il dissesto della World Racing srl che poi è stata dichiarata fallita nel 2022.

I tre hanno costituito nel frattempo anche la World Racing srls, che aveva la stessa sede ma solo con una partita Iva diversa. Per questa società è stato disposto il commissariamento. Le società non avrebbero pagato le imposte tra il 2017 e il 2021.