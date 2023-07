Lincea, mezzosangue con mezzo giro in Piazza

Oggi si corre con ’una punta’ e un tempo si sognava anche con cavalli non certo di prima fascia: qualcuno si ricorda di Lincea, fra i dieci protagonisti della carriera del 2 luglio 1993. Arriva ad esordire a sei anni, segnata dal proprietario Mario Canu. A dire il vero si era presentata anche l’anno precedente, ma i capitani l’avevano rimandata a casa. Un mezzosangue che va in sorte alla Torre che l’affida a Tredici, fantino ormai di esperienza e che proprio per Salicotto aveva disputato delle buone prove precedenti. Soggetto di non grandi potenzialità, ottiene il quinto posto alla mossa ma, probabilmente per evitare la grossa ammucchiata di cavalli nella parte bassa, Tredici preferisce spostarsi addirittura al nono posto, anche per controllare meglio la partenza di rincorsa del Leocorno con Barabba e il Pesse, che poi si porteranno a casa il cencio di Massimo Lippi. Così la partenza di Lincea è nettamente fra gli ultimi, ed è nettamente in questa posizione anche all’ingresso del primo San Martino, quando Tredici cade facendo terminare subito la corsa della Torre in questo palio drammatico per quanto riguarda gli infortuni a molti soggetti. Lincea non convince e lascia la piazza dopo questa esperienza vissuta sempre nelle retrovie.