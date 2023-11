L’imprenditore Campinoti: "Valdelsa senza mentalità"

La Valdelsa e Colle da come era a com’è oggi e come sarà domani. È questa la riflessione dello storico imprenditore colligiano Mario Campinoti. In Valdelsa nel 1963 Mario Campinoti fondò un’azienda di macchine da costruzione (betoniere, elevatori da cantiere, paranchi), andata trasformandosi alla fine degli anni Ottanta. Fondatore ed ideatore della Pramac.

Campinoti, la sua visione rispetto allo sviluppo di Colle ed in generale della Valdelsa?

"Siamo ad un livello dove si procede per inerzia, senza particolari movimenti né slanci entusiasmanti, all’orizzonte non si vedono grandi aperture. Qualcosa c’è, ma si tratta di occasionalità e soprattutto di società che arrivano da fuori. Pochi, anzi nessuno che è nato qui decide di fare impresa sul territorio, mi riferisco, chiaramente, alla grande impresa".

È cambiato il modello industriale rispetto a 20 anni fa?

"Indubbiamente non è confrontabile e non sarà confrontabile neanche per il futuro. Basti pensare che è cambiato il mercato di riferimento. Posso dire che, però, non esiste un capro espiatorio per la situazione che stiamo vivendo".

Perché alcuni lo individuano? "Sono stato abituato a pensare che coloro i quali danno le colpe ad altri e cercano giustificazioni, solitamente sono degli incapaci. Molti si sperticano a dare la colpa al Comune. Non è così, manca la mentalità imprenditoriale".

Quale sarebbe?

"Quella voglia di svegliarti presto la mattina perché devi lavorare, devi far lavorare e devi dare lavoro".

Certamente influenzano anche i contesti globali, basti pensare alle guerre, no?

"Non è mai stato facile, neanche prima. Forse oggi manca anche una predisposizione sotto il profilo urbanistico e territoriale per cercare di far emergere tutta un’area e non il singolo. Mi spiego meglio: credo che il problema più grande sia quello di definire un’area industriale. Oggi la concorrenza dall’altra parte del mondo vede distese e distese di zone dove si fa impresa. Non si può pensare che oggi qui la piccola azienda possa competere. Serve, quindi, un intero sistema dove infrastrutture, voglia di fare, istituzioni, pubblico e privato possano avere una solita visione, ognuno con i suoi obiettivi".

Consiglio ad un giovane?

"Il mio primo lavoro è stato fare il garzone, poi in vetreria. Ho deciso di fare impresa, quando ho sentito l’esigenza di seguire quello spirito imprenditoriale che mi dava la forza di guardare con ambizione al futuro".

Lodovico Andreucci