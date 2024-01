Limite a 30 km/h in Strada di Monastero

L’assessore alla Mobilità e ai trasporti Enrico Tucci ha risposto all’interrogazione del consigliere del gruppo Movimento Civico Senese Franco Bossini sulla problematica del traffico rilevata all’incrocio della strada di Monastero, aggravata dalla presenza di una fontanella all’inizio della strada di Sant’Abondio.

"Argomentazioni simili – ha spiegato Tucci – erano già state trattate un anno fa a seguito di un’altra interrogazione. Risale infatti al 5 gennaio 2023 l’ordinanza, a firma del comandante della Polizia Municipale, che ha abbassato il limite di velocità della strada di Monastero, portandolo a 30 km/h, per incrementare e garantire agli utenti maggiore sicurezza e migliore fruizione della sede stradale". E ancorA: "Il provvedimento è stato adottato tenendo conto che tale incrocio è posto in testa a un dosso al centro di una curva e che, a causa della presenza di alcuni edifici lungo la strada e di muri di recinzione, questo risulta essere posizionato tra due strettoie asimmetriche. Le criticità evidenziate dal consigliere Bossini sono comunque tutte segnalate sulle principali direttrici di marcia della strada di Monastero dai segnali di pericolo: riguardo alla segnaletica verticale, in entrambi i sensi della strada di Monastero sono presenti cartelli di pericolo, segnali di divieto con limiti a 30km/h".