L’Illuminazione a led sarà estesa anche nella frazione di Borgatello

Il Comune di Colle ha deciso di estendere anche alla frazione Borgatello il programma di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti dei lampioni con nuovi punti luce dotati di tecnologia led, già attuato nei quartieri cittadini di Campolungo e La Badia ed a Gracciano.

La finalità perseguita con l’estensione del raggio dell’intervento è quella di ridurre ulteriormente la bolletta elettrica per la pubblica illuminazione, scopo che sarà perseguito anche con un’altra iniziativa che interesserà alcune zone periferiche della città e le aree industriali, dove saranno installati temporizzatori o contattori (dispositivi elettronici in grado di diminuire i carichi di alimentazione in base all’intensità dell’illuminazione naturale) per ridurre automaticamente l’accensione o la potenza delle luci.