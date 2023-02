Liceo Alessandro Volta Ci sono 160 nuove iscrizioni

Liceo Alessandro Volta di Colle in controtendenza rispetto al dato nazionale. Di fatto se sul resto del territorio nazionale la preferenza è quella di scegliere degli Istituti tecnico-scientifici, in Valdelsa il Volta va sempre forte. Sono, infatti, 160 i nuovi alunni, che si sono iscritti al plesso di Via dei Mille. Creando, così, ben sei nuove classi prime, ovvero, una classe di biomedico, una classe di classico, una internazionale, solamente una di scientifico e ben due di sportivo. Dati non certo paragonabili a quelli di qualche decennio fa, ma non tragici come in alcuni parti d’Italia e della Toscana.

Ulteriore dato significativo è l’aumento dei nuovi studenti rispetto anche al precedente anno. Ben quaranta iscritti in più rispetto allo scorso anno. Seppur lieve sono in aumento anche gli iscritti del liceo classico, che è in crisi in tutta Italia. Gli iscritti al classico sono circa 12, cioè sopra le aspettative, lo scorso anno erano solamente otto. Questi sono i dati forniti dalla segreteria del Volta, che dimostrano quanto il liceo colligiano sia in controtendenza rispetto alla tendenza nazionale.