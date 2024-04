’Libri per volare’, viaggi nella storia. Leggere scoprendo Abbadia Isola

Il mondo dei libri e quello dei giovani a confronto nell’attesa e ricca manifestazione "Libri per Volare", il festival dell’editoria per ragazzi e ragazze in programma a Monteriggioni domani e domenica, dalle 14,30 alle 19. In scaletta un pieno di appuntamenti tra mostra mercato, spettacoli, laboratori creativi, visite guidate ed incontri con gli autori. L’ingresso è libero a grandi e piccini. La prenotazione è richiesta solo per le visite guidate al MaM-Museo Archeologico di Monteriggioni.

"Libri per Volare" torna con una novità e quest’anno cambia pelle. Come recita il sottotitolo, "Un viaggio nella Storia", l’iniziativa si adegua alla nuova conformazione del complesso monumentale di Abbadia Isola, cioè luogo destinato al racconto del territorio attraverso la lente dell’archeologia. Il grande successo del MaM – Museo Archeologico di Monteriggioni e delle continue attività a esso legate, che ha visto nelle festività pasquali superare le 13.300 presenze a otto mesi dalla sua apertura, conferma come tale chiave, soprattutto se inserita in racconti di qualità alla portata di tutti, crea consenso e presenze.

Le iniziative che vengono organizzate, pertanto, sono calibrate sulla realtà del Museo, soprattutto nel suo ruolo di motore di socializzazione e di trasmissione-scambio culturale.

In tale direzione va "Libri per Volare", che è stato pertanto rivisitata, dedicandola ai libri di archeologia e di storia antica per ragazzi. Si tratta di una vasta produzione a livello europeo che, almeno in Italia, non ha mai visto un’occasione dedicata. La formula sarà comunque quella usuale, con la mostra mercato, incontri con gli autori, intrattenimento, alla quale si aggiungono visite guidate specifiche nella storia del complesso monumentale e del territorio, oltre a laboratori pratici virati sull’archeologa. Un festival che, dunque, si rinnova adeguandosi alla vocazione del polo culturale MaM-Abbadia Isola, coinvolgendo il Comune di Monteriggioni, la direzione del Museo, la società Monteriggioni AD 1213, Lo Stanzone delle Apparizioni al quale si deve l’organizzazione, la Biblioteca Comunale e Gli Amici della Biblioteca. Le informazioni dettagliate sulla manifestazione si possono avere telefonando all’ufficio turistico di Monteriggioni, al numero 0577 304834 o scrivendo alla mail [email protected]. Si può consultare anche il sito www.monteriggioniturismo.it.

Fabrizio Calabrese