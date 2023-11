"Liberate Provenzano". La protesta dei residenti contro le auto nella Piazza

‘Non ce la puoi mettere’. È lo slogan scelto dai residenti di Provenzano per alzare la voce contro il parcheggio selvaggio nella piazza di fronte la Collegiata. Una protesta silenziosa, in un mercoledì di novembre, dove sulle tante macchine parcheggiate fuori posto o senza permesso, vengono piazzati i cartoncini per ricordare ai proprietari dei veicoli l’irregolarità della sosta. Una situazione diventata insostenibile per i residenti, che chiedono di accelerare le operazioni di controllo annunciate una settimana fa, in occasione dello sgombero in Piazza Jacopo Della Quercia, dall’assessore Enrico Tucci.

"Piazza Provenzano assomiglia sempre più al parcheggio di un multisala – confida un residente -. Chi arriva se ne frega di parcheggi regolari o irregolari, divieti di sosta e problemi di transito, piazza la macchina ovunque trovi un briciolo di posto. Le auto vengono parcheggiate in ogni modo, buttate in mezzo alla Piazza. E molto spesso è chiunque a parcheggiarci, anche chi non ha il permesso: permessi di Contrada che vanno oltre a Giraffa, Civetta e Bruco, abbiamo trovato anche macchine con permessi di Contrade lontane. E anche permessi garage di qualsiasi zona, che dovrebbero tenere le macchine all’interno, permessi di mezz’ora che invece vengono sfruttati per ore. Senza contare i permessi invalidi che vengono utilizzati per motivi disparati tranne che quelli per cui vengono rilasciati".

Una situazione che viene confermata anche mentre effettuiamo il sopralluogo della zona. Una macchina, intenta a uscire da un posteggio regolare, è bloccata da un furgoncino parcheggiato fuori posto. Il conducente si attacca al clacson, e per sua fortuna, dopo qualche minuto arriva il proprietario. "Ma non sempre si ha questa fortuna – continua il residente -, spesso si rimane bloccati. Noi paghiamo il bollo per parcheggiare in questa zona, e spesso non solo non troviamo parcheggio, ma abbiamo difficoltà per rientrare in casa. Delle volte non è garantita la sosta e neanche il transito. Speriamo non ci siano mai emergenze in queste condizioni, altrimenti non so come potrebbero passare veicoli di soccorso o delle forze dell’ordine. Anche i controlli sono assenti: chi viene in città ha capito che in Provenzano può fare ciò che vuole, tanto non subirà conseguenze. Vedere Piazza Provenzano in queste condizioni è una vergogna non solo per noi residenti: siamo sempre a parlare di vincoli paesaggistici, questo non è un danno a una delle più grandi bellezze di Siena? Inoltre, luogo sede di una Contrada e dove viene portato e celebrato il Palio di Luglio. Merita altro rispetto".

Andrea Talanti