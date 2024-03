’Libeccio vento d’estate’. Coprogettazione dei campi solari La Fondazione Mps e Scintille.it lanciano la seconda edizione dell'avviso pubblico 'Libeccio vento d'estate' per la coprogettazione di campi solari e servizi educativi estivi per minori nel 2024. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione e la partecipazione dei bambini e ragazzi, con un plafond di risorse di 150 mila euro per enti del Terzo Settore e organizzazioni private senza scopo di lucro. Scadenza per partecipare: 20 marzo.