Lezioni di ’Sostenibilità’ Corso interdisciplinare aperto a tutti

Prende il via domani all’Università di Siena il cors

o interdisciplinare in Sostenibilità. Le iscrizioni al ciclo di incontri sono ancora aperte. Sono previsti 12 incontri, il venerdì fino al 23 maggio, nella sede di Pian dei Mantellini, con il coordinamento del professor Federico Maria Pulselli. L’inaugurazione si terrà domani alle 14 nell’aula magna in piazzetta Enzo Tiezzi 1: ad aprire la decima edizione sarà la lezione del professor Angelo Riccaboni ’Sostenibilità come fattore di sviluppo delle imprese’, seguirà l’incontro ’Verso un Antropocene sostenibile’ con il professor Simone Bastianoni.