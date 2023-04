Lezione di Bruce Balick con le immagini dal telescopio spaziale JWST

Siena ospita un personalità d’eccellenza nel campo dell’astronomia. Il professor Bruce Balick, astronomo dell’Università di Washington, venerdì racconterà il lancio del telescopio spaziale James Webb e presenterà gli obiettivi scientifici della missione. Durante la conferenza (in inglese con traduzione in italiano), alle 18 nell’aula magna dei Fisiocritici, Balick condividerà alcune nuove immagini riprese dal JWST e illustrerà i primi risultati del progetto, che mettono in crisi idee scientifiche consolidate da tempo. Il professor Bruce Balick ha partecipato ai progetti per l’ideazione dei nuovi strumenti del telescopio spaziale Hubble.