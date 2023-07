L’ex caserma dell’Arma sommersa dal degrado

La ex caserma dei carabinieri di Buonconvento è in preda al degrado. Una situazione sotto gli occhi di tutti, compresi quelli della nostra lettrice che ci ha inviato una foto più che eloquente: l’edificio invaso dall’erba e in completo stato di abbandono. Sono ormai 13 anni che l’edificio di via Dante Alighieri, di proprietà della Provincia, non ospita più il comando dei carabinieri di Buonconvento. Il palazzo ha problemi strutturali, presenta grosse crepe: da qui la sua inagibilità per motivi di sicurezza. Da quando non è più sede dell’Arma, per l’edificio è iniziato un lento ma inesorabile declino, come del resto è accaduto per l’ex asilo, il palazzo Grisaldi Del Taja, a pochi metri dalla ex caserma. Una volta lasciata la storica sede di via Dante Alighieri, la stazione dei carabinieri venne trasferita in via Soccini, in un palazzo messo a disposizione dal Comune di Buonconvento. Destinazione che dai vertici dell’Arma non è ritenuta più adeguata, al punti di optare per un momentaneo trasferimento, in attesa di una sede migliore, presso il comando dei carabinieridi Monteroni d’Arbia. Un trasloco annunciato un mese fa dal colonnello Angelo Pitocco, comandante provinciale dell’Arma, in un incontro con la popolazione che si è svolto al Teatro dei Risorti.