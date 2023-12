L’ex asilo rinasce. Fondi dalla Regione

Regalo di Natale in anticipo per la comunità di Buonconvento: un finanziamento regionale di 750mila euro per la riqualificazione dell’ex asilo Grisaldi del Taja, splendido esempio di liberty dove sono cresciute generazioni e generazioni di buonconventini. Il Comune si è aggiudicato il ’tesoretto’ vincendo un bando della Regione e quindi potrà finalmente partire l’operazione di recupero dello storico edificio. Per l’intervento complessivo, che comprende anche il rifacimento del tetto e delle fondamenta, è prevista una spesa di circa 3 milioni di euro.

"Questo finanziamento – spiega il sindaco Riccardo Conti – permette di partire con i lavori per riorganizzare parte dell’ex asilo come centro civico per le associazioni di Buonconvento, attraverso la realizzazione di laboratori per attività culturali e artistiche che possano svolgersi in maniera stabile durante l’anno, e del giardino nord come area verde e luogo di incontro. Si tratta di un primo passo per restituire ai cittadini il cuore pulsante della storia del nostro paese. Un’opportunità che apre un nuovo percorso per Buonconvento". Scendendo nei particolari, l’ala nord dell’edificio sarà sede delle attività delle associazioni che si occupano della promozione e valorizzazione di Buonconvento e del suo territorio.

"È prevista inoltre la realizzazione di spazi di incontro che permettano di realizzare corsi, mostre, laboratori di coprogettazione e partecipazione dei cittadini di tutte le fasce d’età per favorire la valorizzazione integrata del territorio – afferma ancora Conti –. Uno dei principali obiettivi è mettere a sistema prospettive diverse di fruizione del territorio (ciclovie, trekking, treno) in un quadro di promozione ricco e variegato".

Marco Brogi