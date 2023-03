L’evento Rione del Falco A tavola senza posate

A tavola senza posate. Possibile? Sì, grazie all’organizzazione del rione del Falco a Poggibonsi. In 160 al singolare convivio nella sala della Ginestra, in via Trento, con la partecipazione anche di componenti delle altre squadre rionali di Poggibonsi e di esterni all’universo del Pigio che non hanno rinunciato all’idea di gustare, rigorosamente senza l’utilizzo di coltelli e forchette, lo speciale menu preparato dai cuochi per la circostanza. Un successo, autentico, viste anche le fasce anagrafiche rappresentate nell’occasione: dai bambini alle persone over 75 come hanno spiegato i ragazzi in tenuta arancione del Falco, con in testa il presidente Michele Cacocciola e il capitano Sabino Cecoro, per una serata all’insegna della condivisione e dell’aggregazione, consumando il pasto, proprio così, con le mani. Uno stare insieme in allegria. È quanto richiede, del resto, lo spirito di appartenenza ai rioni: "Se tanti commensali intervengono – concludono con soddisfazione gli organizzatori - significa che qui con noi si trovano davvero bene. In fondo è un po’ come essere a casa".

Paolo Bartalini