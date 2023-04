L’evento Il Buongoverno sbarca ad Harvard

’Operazione Buongoverno’ approda in una delle sedi accademiche più prestigiose del mondo. Gabriella Piccinni, professoressa emerita dell’Università di studi di Siena, terrà il primo maggio una lezione ad Harvard, con oggetto il suo libro uscito l’anno scorso per Laterza sul ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti a Palazzo pubblico. Un volume straordinario la cui presentazione rientra nel “De Bosis colloquium in italian studies“, ciclo di conferenze all’interno di un seminario di livello avanzato. E l’illustrazione del Buongoverno a studenti altamente qualificati, provenienti da tutto il mondo, rientra in questo quadro. "Cercherò di far conoscere a giovani che per lo più probabilmente non hanno mai visto dal vivo questo capolavoro – afferma Piccinni – il senso dell’inserimento del ciclo di affreschi nel contesto del palazzo, nella piazza, nella città. Il senso del Buongoverno si capisce solo se si comprende dove è stato dipinto, con un racconto integrato tra città e affresco".

È questa la base di ’Operazione Buongoverno. Un laboratorio di comunicazione politica nell’Italia del Trecento’, nella splendida edizione Laterza, un libro già conosciuto da studenti e professori di Harvard che avranno così modo di interloquire con la sua autrice. Il ciclo lorenzettiano, peraltro, è stato sfruttato in ogni dove soprattutto come esempio di buongoverno.

Come raccontarlo dunque oggi? "Intanto è stimolante cercare di capire come si è evoluto il lunguaggio della comunicazione politica e come quello del ’300 senese in qualche modo riesce ancora a parlare a noi – afferma la professoressa Piccinni – e poi il modo migliore per non banalizzare questo ciclo di affreschi è inserirlo nel luogo e nel tempo in cui è stato prodotto. Naturalmente è nato per parlare agli uomini del suo tempo, ma il fatto che dia messaggi anche a noi ne amplifica la forza comunicativa".

Orlando Pacchiani