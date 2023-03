L’evento Il Barbagianni La cucina d’autore è qui

Una serata speciale quella in programma venerdì 17 Marzo, al Ristorante Il Barbagianni di Colle di Val d’Elsa, dove, lo chef Valerio Maceroni, figura emergente della cucina di pregio, con bellissimi e importanti trascorsi, farà gli onori di casa, ad un ospite speciale: Giuseppe Aversa, chef Stella Michelin, carismatica figura della ristorazione partenopea, conosciuto a livello nazionale e internazionale, che dal suo ‘Ristorante Il buco’ di Sorrento, sarà presente per questa speciale serata. Valorizzare il territorio e riscoprire la tradizione, sarà il tema conduttore, andando a proporre nel menu, di pesce e verdure, piacevoli pennellate di sapori toscani e campani.

Due professionisti con diverse culture del cibo, che daranno vita ad una kermesse gastronomica molto particolare e intrigante. La serata al Barbagianni, locale situato nel centro storico di Colle, pensato per rappresentare l’evoluzione dell’enogastronomia studiata e portata avanti per offrire esperienze gourmet esclusive, inaugura una serie di appuntamenti dedicati alla cucina d’autore, in una location nuova, intima, elegante. Il menu, composto da otto portate sarà abbinato a cinque vini selezionati appositamente per l’occasione. I posti, per l’esclusività della serata, sono limitati. Colle Val d’Elsa, già conosciuta per essere un punto di riferimento della cucina stellata, si arricchisce di un altro locale dedicato a tutti coloro che fanno del cibo e dell’accoglienza di pregio, uno stile di vita. Ad affiancare i due chef, nella presentazione della serata, sarà il giornalista enogastronomico Claudio Mollo. Per ulteriori informazioni sulla serata contattare il numero 0577.1700328.