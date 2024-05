L’evento Eroica Montalcino, tutto pronto

Dopo aver festeggiato il suo decimo anniversario in Giappone, lo spettacolo di Eroica torna nella propria regione di origine, la Toscana, facendo tappa a Montalcino, l’epicentro dell’evento, e, più in generale, in quelle strade della Valdorcia che sono diventate un richiamo irresistibile per tanti cicloturisti. Basta fare un giro a Montalcino in questi giorni per notare come le biciclette stiano affollando il centro storico e i dintorni.

Ma se Eroica Montalcino, con i suoi quattro percorsi (153, 96, 70, 46 chilometri, più la passeggiata di 27 chilometri) che si concluderanno in piazza del Popolo, nel cuore del centro storico che ha già iniziato ad addobbarsi con magliette e cartellonistica, protagonisti assoluti del 26 maggio, gli eventi inizieranno questa domenica, con Eroica Juniores Siena - Montalcino IV Coppa Andrea Meneghelli, e, da venerdì 24, con un calendario fitto di iniziative. La dedica per questa ottava edizione di Eroica Montalcino è per la corsa a tappe più importante al mondo, il Tour de France, che il 29 giugno partirà per la prima volta dall’Italia, a Firenze. E ci sarà qualcosa di speciale da ammirare a Montalcino, ovvero, ha dichiarato Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, "il trofeo 2024 della corsa francese insieme al trofeo vinto da Gino Bartali nel 1948. Sabato 25 al teatro degli Astrusi passeremo in rassegna tutti i vincitori italiani grazie al racconto di tanti ospiti".

Luca Stefanucci