L’evento Debutta il Festival di Pasqua

Scatta domani il primo giorno del Festival di Pasqua a Montepulciano con l’ottava edizione dell’evento che animerà il territorio poliziano fino al 24 aprile. Ideatrice del festival è Eleonora Contucci, cantante lirica poliziana, e la musica sarà certamente un ingrediente importante del festival. Tema di quest’anno è ’Notte, sogni, risvegli’.

Il primo lungo weekend si apre domani alle 11 a Palazzo Contucci con il concerto cameristico dei Maestri e gli allievi del Festival So.No.Ro. La musica sarà protagonista con il ritorno dell’ensemble zurighese dei Baroccoli con due concerti barocchi: domenica 9 alle 21 al Duomo di Pienza, lunedì 10 alle 17 nella Chiesa del Gesù di Montepulciano.

In programma musiche di Handel, Bach e Vivaldi con la partecipazione del soprano Anna Miklashevic, dei solisti Daria Zappa al violino e Pascal Suter al flauto dolce, con Massimiliano Matesic al clavicembalo e Brian Dean come violino concertatore. Attesa per l’arrivo di Massimo Cacciari che incontra gli studenti dei Licei Poliziani. ’La crisi, notte dell’umanità. Quale risveglio?’, la lectio magistralis in collaborazione con i Licei Poliziani e la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano prevista per il 22 aprile al Teatro Poliziano.

Cacciari che nel pomeriggio dello stesso giorno (ore 17 a Palazzo Contucci) animerà la conferenza-concerto insieme a Massimiliano Matesic su Shakespeare e la musica. Anche quest’anno è stata lanciata una raccolta fondi affidandosi a “Rete del dono“. Donando una cifra, a partire da 5 euro, tutti possono divenire alleati del Festival. A ieri pomeriggio sono stati raccolti quasi 1.500 euro. Ogni donazione potrà essere portata in detrazionededuzione fiscale.

L.S.