Lettere dell’Istat per le famiglie

Attenzione alla cassetta postale. Sono in arrivo per 568 famiglie di Colle le lettere d’avviso dell’Istat per partecipare al Censimento della popolazione e delle abitazioni. I nuclei familiari interessati sono stati scelti come campione rappresentativo, dopo che l’Istituto Nazionale di Statistica la città ha inseriro la città nell’elenco dei 2.531 Comuni italiani chiamati a partecipare al rilevamento.