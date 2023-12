Lettere d’amore ai musei senesi. L’arte nel libro ’M’ama non m’ama’

Ci sono idee che si trasformano in pubblicazioni corali che riescono a coinvolgere scrittori, appassionati, semplici estimatori dello scrivere. Tutti assieme appassionatamente per ’M’ama non m’ama’ ovvero "Lettere d’amore alle opere d’arte nelle collezioni dei musei della Fondazione Musei Senesi". Giovedì 7 dicembre ore 17,30 alla Sala Storica della Biblioteca degli Intronati presentazione del volume (Edizioni Betti) che è nato da questa iniziativa della Fondazione Musei Senesi, che ha raccolto gli scritti dedicati alle opere d’arte nei vari spazi che fanno parte di questo circuito, sempre più all’attenzione nazionale.

Ne viene fuori un sentito omaggio denso di sentimenti, di vicende più o meno vere, di dichiarazioni d’amore, tanto che, proprio per sancire l’originalità del progetto, le stesse opere d’arte hanno risposto puntualmente ad ogni lettera d’amore. La pubblicazione, che si avvale di una prefazione di Tomaso Montanari, sarà presentata da Elisa Bruttini, direttrice Fondazione Musei Senesi, Duccio Balestracci, Maura Martellucci e Simona Merlo. Intanto come non sottolineare già il successo di questa operazione: tanti sono stati gli scambi epistolari fra gli scrittori e le opere d’arte, un modo quindi originale e diverso, disinvolto nel senso più creativo del termine, di valorizzare tutti i musei della rete, ma anche opere pittoriche, scultoree, oggetti e costumi magari non sempre messi in giusta luce, visto l’alto numero delle bellezze conservate. L’idea di Elisa Bruttini è apparsa subito vincente nella sua coinvolgente volontà di fare protagonisti tutti i possibili fruitori di questa bellezza, magari stimolando nuovi itinerari nel territorio senese, operazione che coincide con la necessaria ricucitura con l’Amministrazione Comunale di Siena, che rientra da adesso in questa mirabile circuitazione.

Durante la serata sarà possibile anche ascoltare alcuni brani tratti da questa opera corale, che da quel momento diventerà patrimonio di tutti, oltre gli stessi autori. Possiamo dire che "M’ama non m’ama" è la strenna ideale per questo Natale in chiave senese, contenendo una struggente letteratura quantomai variegata: si va dal racconto al sonetto. Ma sotto c’è sempre la parola cuore che guida verso tante piccole-grandi storie tutte da raccontare.

Massimo Biliorsi