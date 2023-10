Lettera dei Comuni di Siena su Sanità, Trasporti e Rifiuti: Anci incontra i Sindaci

Trasporto pubblico, servizi sanitari, sostegno al volontariato, gestione dei rifiuti, strumenti per governare la galassia turismo. Sono i temi principali emersi nell’incontro promosso dall’Anci a Capraia per affrontare i problemi dei piccoli comuni. Dalla nostra provincia si sono mossi i sindaci di Gaiole in Chianti, Michele Pescini (nella foto), e Montepulciano, Michele Angiolini. Al termine della riunione di ieri pomeriggio è stato sottoscritto un documento che verrà portato all’assemblea nazionale Anci, in programma tra due settimane a Genova e alla quale parteciperà anche la premier Giorgia Meloni.

"Le istanze dei comuni più piccoli in realtà si riflettono anche su quelli più grandi – osserva Pescini – basti pensare ai servizi sanitari: se scompaiono sul territoro, tutti si riverseranno nei centri maggiori, con un ingolfamento degli accessi, l’appesantimento delle liste di attesa e così via". Particolarmente sentito il tema del trasporto - qualcuno ha fatto presente le difficoltà anche per quello scolastico - e poi la necessità di valorizzare il volontariato: "In tante realtà – afferma Pescini – sopperisce alla carenza di servizi. Ha bisogno di essere incentivato, non limitato nell’accesso".

Quindi un tema annoso, come quello della gestione della raccolta rifiuti, e uno più recente: "Tanti Comuni hanno ormai sempre più bisogno di dedicare risorse economiche ma anche umane al turismo. Gli enti pubblici devono avere la possibilità di assumere dipendenti anche con queste professionalità", osserva ancora Pescini.

A tirare le fila il presidente Anci Matteo Biffoni, sindaco di Prato, e il governatore Eugenio Giani.

