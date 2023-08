Lettera dal carcere di Santo Spirito "Ecco come qui mi hanno salvato"

Da un detenuto a Santo Spirito abbiamo ricevuto la seguente lettera, che pubblichiamo omettendo la sua identità.

Sono attualmente detenuto nella casa circondariale di Siena. Vi scrivo questa mia per mettervi al corrente della situazione di questo istituto di pena. La scarsità del personale di Polizia penitenziaria non permette un’adeguata sorveglianza di noi detenuti, nonostante gli sforzi del nostro direttore che fra l’altro ha preso in carico la struttura da pochi giorni e del nostro comandante che si divide letteralmente fra tre istituti.

In questa realtà di criminali veri e propri non ve ne sono, persone che hanno commesso degli errori? Certamente! Ma non denigrateci, a tutti può capitare... siamo essere umani, non saremo mai perfetti; più di altri, forse, avremmo bisogno di essere educati e accompagnati in un percorso che possa redimere la nostra persona, questo dovrebbe essere lo scopo primario della detenzione.

Nonostante le già citate carenze di risorse umane e strutturali di questa casa circondariale, posso dire che all’interno di questo istituto non siamo trattati come un numero di matricola ma come esseri umani, certo privati della libertà, ma con dei riconosciuti sentimenti ed emozioni. Non esistono colori, razze o dialetti che possano dividerci di fronte agli agenti penitenziari tutti e al personale amministrativo, la loro empatia è chiara e trasparente sia nel personale con più anni di servizio che nei più giovani, per questo voglio fare un plauso a loro tutti, sapere che posso trovare una spalla sulla quale appoggiarmi nei vari momenti di sconforto è rassicurante, per esperienza personale posso dire che negli altri istituti non esiste questo rapporto, ormai nelle cronache dei giornali appaiono sempre più spesso episodi che vedono protagonista il personale di polizia penitenziaria di atti contro la persona (anche se reclusa).

Perché questo? Come detto prima siamo tutti esseri umani e possiamo sbagliare ma se devono lavorare sotto organico, in strutture fatiscenti ed elevato stress psichico senza nessun supporto da parte delle autorità competenti anche gli agnellini diventano leoni e sbranano la malcapitata preda.

UItimamente durante un periodo di forte esaurimento ho provato a impiccarmi, ci sarei anche riuscito se non fosse che l’attenzione del personale in servizio quella notte gli abbia permesso di intervenire in modo tempestivo ed efficace, sia fisicamente che moralmente nel darmi il successivo conforto di cui sentivo il bisogno.

Se non mi fossi trovato in questa struttura, ora sarei un necrologio su di un giornale o semplicemente appeso al muro. Istituti come questo dovrebbero essere portati come esempio da parte degli organi competenti per far capire che dentro il carcere non ci sono animali feroci ma persone che, per avendo sbagliato, hanno sentimenti e magari un domani vorrebbero essere d’aiuto agli altri.

Lettera firmata