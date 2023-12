Lettera di Babbo Natale volata per 400 chilometri con un palloncino, trovata la bambina

Montepulciano (Siena), 29 dicembre 2023 – È stata trovata Arianna, la bambina che ha scritto la letterina di Babbo Natale volata con un palloncino da Olgiate Olona (Varese, Lombardia) a Montepulciano (Siena, Toscana) dopo un viaggio di circa 400 chilometri.

È stata la stessa mamma della piccola a rispondere al post su Facebook di Podere Casanova Montepulciano: “Buongiorno, sono la mamma di Arianna che ha 3 anni. La notizia del ritrovamento della letterina ci ha riempito il cuore di felicità”.

"Abbiamo fatto volare la letterina il 10 dicembre da Olgiate Olona in provincia di Varese – scrive ancora la mamma di Arianna –. Accettiamo con piacere l’invito di venire a trovarvi, magari in primavera. Grazie per averci fatto vivere una vera magia di Natale!”.

Immediata la risposta del podere: “Che bello! Sarete tutti nostri graditissimi ospiti, decidete voi quando! Scrivimi appena puoi”.