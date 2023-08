Letizia Cesani ‘promossa’ Dal Consorzio Vernaccia a presidente di Coldiretti

Ha guidato per ben dieci anni il ‘Consorzio del Vino Vernaccia’, è presidente di ‘Vigneto Toscana’ e consigliere del ‘Movimento Turismo del Vino’: per la viticoltrice sangimignanese Letizia Cesani (nella foto), l’elezione a presidente regionale di Coldiretti è una promozione sul campo ampiamente meritata. Non ha avuto dubbi, del resto, l’assemblea regionale dell’associazione, che l’ha eletta all’unanimità per succedere a Fabrizio Lippi. "Da 60 anni la mia famiglia condivide i valori di Coldiretti e so cosa significa in termini di struttura, presenza e rappresentatività – le sue prime parole da neopresidente – Il programma della federazione regionale sarà il programma dei singoli territori e lo scriveremo insieme ai presidenti ed ai consigli provinciali – ha anticipato – La comunicazione sarà un elemento chiave del nostro mandato, che declineremo in interna, attraverso il coinvolgimento delle strutture per arrivare ai soci, istituzionale, per continuare ad essere un interlocutore serio, propositivo e coerente per la politica, e infine esterna, nei confronti dei consumatori che sono un elemento centrale del progetto ‘Campagna Amica’". Con Letizia Cesani è stato nominato anche il nuovo consiglio regionale Coldiretti, formato da Lidia Castellucci, Cesare Buonamici, Simone Castelli, Simone Ferri Graziani, Andrea Elmi, Francesca Ferrari, Marco Pacini, Fabrizio Tesi, Luigi Sardone, Giuliano Scattolin, Michela Nieri, Francesco Panzacchi, Enrico Lelli, Fiammetta Nizzi Griffi, Andrea Landini, Tiziano Busti, Matteo Serravalle, Paolo Giorgi, Giacomo Carmazzi, Marco Bellè, Elia Sardone e Anna Maria Gabbricci.