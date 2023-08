Letizia Cesani guida Coldiretti Toscana: la nuova presidente a Siena

Letizia Cesani, viticoltrice di San Gimignano, è la nuova presidente di Coldiretti Toscana. Succede a Fabrizio Filippi. Cesani è stata eletta all’unanimità dell’assemblea regionale a Firenze. Eletto anche il nuovo consiglio regionale formato da Lidia Castellucci, Cesare Buonamici, Simone Castelli, Simone Ferri Graziani, Andrea Elmi, Francesca Ferrari, Marco Pacini, Fabrizio Tesi, Luigi Sardone, Giuliano Scattolin, Michela Nieri, Francesco Panzacchi, Enrico Lelli, Fiammetta Nizzi Griffi, Andrea Landini, Tiziano Busti, Matteo Serravalle, Paolo Giorgi, Giacomo Carmazzi, Marco Bellè, Elia Sardone, Anna Maria Gabbricci.

All’assemblea, coordinata dal direttore regionale, Angelo Corsetti, hanno partecipato il Governatore Eugenio Giani, i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in consiglio, Marco Niccolai (presidente Commissione Aree Interne del Consiglio regionale) e Marco Landi (portavoce dell’opposizione). Già presidente dal 2009 al 2019 del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano e consigliere del Movimento Turismo del Vino, vice presidente di Coldiretti Siena e presidente di Vigneto Toscana, Cesani raccoglie "con orgoglio e senso di responsabilità" il nuovo incarico manifestando la volontà di "lavorare in continuità" e con il territorio. "Il programma della federazione regionale sarà il programma dei singoli territori – ha detto –. E lo scriveremo insieme ai presidenti provinciali e ai loro consigli provinciali – ha anticipato – La comunicazione sarà un elemento chiave del nostro mandato. Chiederemo coerenza alle istituzioni. Quando si parla di sostenibilità parliamo anche di sostenibilità economica. Non vogliamo vivere di sussidi ma essere autonomi con ciò che ci dà il nostro lavoro".