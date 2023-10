L’età non frena chi non vuole mollare mai Pino Di Blasio esamina come le tre regole di Renzo Piano possano essere applicate ai problemi delle Terre di Siena. Sorprendentemente, l'età è relativa a Siena, dove persone giovani e anziane possono avere opinioni contrastanti. La soluzione ideale è scegliere una via di mezzo.