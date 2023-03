L’Eroica in mostra a Bruxelles

Grande successo per la mostra L’Eroica allestita in questi giorni nella sede del Parlamento Europeo. L’organizzazione della mostra è stata resa possibile grazie all’interesse del vicepresidente Roberts Zile e all’intervento dall’onorevole Carlo Fidanza affascinati dal ciclismo eroico e dalle opportunità valoriali che offre. "Dal 1997, anno della sua nascita - osserva Ciambetti - l’Eroica ha saputo uscire dalla nicchia degli appassionati di ciclismo e di sport per diventare, più ampiamente, un movimento capace di farsi strumento di valorizzazione culturale, storica e identitaria. Per questo la mostra allestita a Bruxelles è un’occasione preziosa per trasmettere i contenuti e le emozioni che fanno del ciclismo su strade bianche ben più che una celebre corsa in bici vintage".