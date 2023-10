Leoncini medita il probabile ricorso

Non può ancora essere considerata chiusa la vicenda congressuale dell’Unione comunale del Pd. Guido Leoncini, unico candidato, sta preparando il ricorso, che potrebbe presentare nelle prossime ore. Il dilemma è noto: il segretario provinciale Andrea Valenti non l’ha proclamato perché non ha raggiunto il quorum del 50 per cento più uno degli 89 aventi diritto, quindi 45 voti. Leoncini e i suoi sostenitori sono convinti che siano invece sufficienti i 37 voti (su 41 partecipanti all’elezione), perché negli statuti non sarebbe indicata la necessità della maggioranza qualificata.

La vicenda è ovviamente all’attenzione del partito regionale ma potrebbe diventare all’ordine del giorno anche della commissione di garanzia, se davvero nei prossimi giorni Leoncini depositerà il ricorso. L’alternativa è il commissariamento e l’apertura di un percorso congressuale, che potrebbe anche tenersi nella prossima primavera, prima delle tornate elettorali amministrative ed europee, se ci saranno i tempi. Un’ipotesi che potrebbe eventualmente essere vanificata dall’accoglimento del ricorso di Leoncini, di cui nei prossimi giorni potrebbero essere resi noti gli estremi. Ma di certo il quadro di una profonda divisione nel Pd senese resta certificato anche dai passaggi di queste ore.