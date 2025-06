Leocorno, largo ai giovani: "Bello vederli impegnati. Cresce la partecipazione. Loro i dirigenti del futuro"

di Laura ValdesiSIENANiente Palio di luglio, il Leocorno non corre. "Ma non conta solo essere sul tufo, c’è la Contrada. Una grande famiglia. L’espressione di una socialità che dobbiamo preservare. Un concetto nel quale credo molto", spiega Alessandro Mariotti, priore di Pantaneto. "Una festa titolare che, anche senza la prospettiva della Carriera, è molto viva e partecipata. Un bel momento, per me il migliore in assoluto", aggiunge l’onorando.

Tanto per iniziare c’è stata la merenda dei nonni. Gli over 65 della Contrada. "Hanno partecipato in tanti, ammetto che è stato toccante rivedere tutte le generazioni insieme. Chi aveva superato gli 80 anni e raccontava storie della nostra Contrada, belle da ascoltare".

Ma ieri pomeriggio largo alle giovani generazioni grazie a ’LeconArt-sguardi di Contrada tra immagini e creatività’. "Un’iniziativa che ha coinvolto i novizi. C’è chi ha fatto una foto, chi un disegno. Abbiamo voluto valorizzare le loro creazioni. E per restare in tema oggi alle 18, due per ciascuna Consorella, arrivano i bambini dei gruppi piccoli per la gara culinaria ’LecoChef junior’ nei giardini. A conferma poi del legame che vogliamo tessere con tutte le generazioni del Leocorno domani andremo alle 16 al Campansi con tamburini e due bandiere".

Sabato cala il sipario su ’Leco in Valle’: com’è andata questa edizione? "Benissimo. Un risultato che mai avremmo immaginato. Voglio sottolineare, con soddisfazione, che all’organizzazione hanno pensato i giovani. Rimasti lì da mattina a sera per fare in modo che tutto fosse in ordine. Una forte partecipazione. Dimostra che se i ragazzi si sentono a proprio agio e come in famiglia nel rione si avvicinano ad esso con spontaneità. Di più: durante le serate di Leco in Valle hanno invitato anche i coetanei delle altre Contrade. Può sembrare banale, in realtà non lo è. Perché più si conoscono e stanno insieme, meglio è".

In che senso? "Faccio un esempio. Con il priore della Civetta Marco Ricci ci conosciamo da sempre. Siamo cresciuti insieme. E’ l’onorando della mia avversaria ma visto il rapporto che c’è stato da piccoli interfacciarsi è più semplice. E anche la rivalità più tranquilla. Intendevo dire prima che i nostri ragazzi saranno i dirigenti del futuro, bene che s’interfaccino con quelli che lo diventeranno nelle altre Contrade. Perché renderà le cose più semplici senza dimenticare di restare saldi nelle tradizioni rispettando le regole non scritte che hanno consentito alla Festa di arrivare fino ad oggi".

Progetti per la valle? "In primis il restyling del campo da pallavolo facendolo anche uno per il calcetto con l’idea di aprirli a tutti, come già avvenuto per il primo. L’obiettivo è di realizzare l’intervento entro giugno 2026. E a settembre speriamo di poter inaugurare insieme alla città l’opera di Daniel Spoerri autore della prima installazione, La Testa di Unicorno, che verrà messa nella nostra Valle degli Unicorni".

Tornando alla festa titolare, sabato 21 alle 7 verranno presentate le nuove realizzazioni della Contrada. "Mi riferisco alle bandiere cucite e ai restauri che abbiamo fatto, per esempio quello dello stemma originale della Casa Reale che avevamo finora in archivio. Le bandieraie, vorrei evidenziarlo, quest’anno hanno cucito anche alcune monture del Giro. Passi da giganti. A loro va un grandissimo plauso".

A cena avete poi registrato numeri importanti. "Per quella di lunedì ci sono già 230 persone segnate, quella per i giovani ne annovera 280".