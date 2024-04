L’Enoteca Italiana ritorna a Vinitaly. Sarà ospite dell’Associazione Città del vino

"Emozione e orgoglio. A oltre dieci anni di distanza Enoteca Italiana Siena torna al Vinitaly. Una presenza, in partnership con l’Associazione nazionale delle Città del vino che rappresenta anche un grande stimolo ulteriore per il futuro. Dopo tanti, troppi anni di assenza, il nome di Enoteca Italiana Siena torna finalmente là dove le compete, un palcoscenico internazionale dell’enologia. E lo fa con la forza della sua tradizione, dei valori che hanno caratterizzato la sua gloriosa storia e del rapporto indissolubile con Siena e la Toscana". Così Elena D’Aquanno, a capo della cordata di imprenditori che ha rilevato lo storico marchio, annuncia la novità con "un ringraziamento particolare al presidente Angelo Radica, al direttore Paolo Corbini e all’Associazione Città del vino tutta per aver sin da subito colto le ambizioni di rilancio del nuovo corso di Enoteca Italiana Siena e aver coltivato questa collaborazione: una sinergia che è preziosa nel presente e ancor più nel futuro". L’Associazione nazionale Città del Vino a Vinitaly sarà presente nella Galleria, Arena stand 11, uno spazio per incontri e con la propria linea editoriale.