"L’emergenza Covid è alle spalle Sì ai fondi per l’hub antipandemico"

di Pino Di Blasio

Ministro Schillaci, l’emergenza Covid è finita?

"L’emergenza è finita, come sancito dall’Oms - conferma il titolare del dicastero della Salute -. Noi abbiamo dato da ottobre numeri tranquillizzanti, da quando sono diventato ministro. L’aspetto cruciale era la pressione dei ricoverati sugli ospedali e sulle terapie intensive. Da molti mesi i numeri sono in netto calo. Ciò non toglie che la nostra attenzione e quella della comunità scientifica internazionale resti sempre alta. Nella malaugurata ipotesi che arrivi un’altra pandemia, saremo pronti ad affrontarla".

Una delle armi migliori di difesa sarà il centro nazionale antipandemico all’interno del Biotecnopolo. Tra nomine e stanziamenti che mancano, si stanno accumulando i ritardi.

"Ho individuato il quinto membro del cda, stiamo aspettando che gli altri tre ministri facciano le loro valutazioni. Non so se Giorgetti, Bernini e Urso applicheranno lo spoils system nelle nomine che sono loro competenza".

Il presidente Aime vi ha chiesto la prima tranche da 118 milioni dei 340 complessivi...

"Voglio una governance forte, l’hub antipandemico deve rappresentare un punto di riferimento per far fronte a tutte le emergenze. Quanto alle risorse da destinare alla Fondazione, abbiamo firmato un agreement per cominciare a dare i primi finanziamenti. Credo di averlo firmato io la scorsa settimana, il professor Rappuoli lo sa".

Il ministro delle imprese e made in Italy Urso, proprio a Siena, ha evidenziato la sinergia da trovare con altre fondazioni, come Eneatech, presieduta dall’ex ministro Tria.

"Il professor Tria è un mio collega di università, era preside di Economia quando io ero preside di Medicina. Avere una sinergia tra le varie istituzioni in Italia non sarebbe male, per non sprecare le risorse pubbliche che possono essere usate a favori di altri investimenti in salute".

Il Fondo sanitario è stato ricostituito, ma ci sono regioni a rischio default sanitario.

"Abbiamo già fatto una riunione con le Regioni al Mef, seguiamo con attenzione le difficoltà. Nel decreto 34 abbiamo messo 1 miliardo e 100 milioni per il payback dei dispositivi medici che vanno a rifondere le Regioni. Stiamo cercando l’accordo con le aziende".

La sanità pubblica italiana è in crisi?

"Chi vuole celebrare i funerali della sanità pubblica in Italia sono coloro che hanno contribuito a tentare di ucciderla. A chi dice che sia in declino, consiglio di andare a farsi curare in altri Paesi. La sanità pubblica italiana è un vanto per gli operatori. Da un punto di vista politico e amministrativo si può fare cerftamente di meglio. Ma se è in declino noi faremo di tutto perché non si verifichi".