L’elvetico Barhoumi vince l’Eroica Juniores

Il campione elvetico Alexandre Ilian Barhoumi (AG2R Citroen U19 Team) ha vinto ieri a Montalcino la terza edizione di Eroica Juniores, Coppa Andrea Meneghelli che ha visto al via bel 171 corridori in rappresentanza di 36 squadre, tra cui le nazionali di Austria, Belgio, Germania, Ungheria, Olanda, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera. Barhoumi si è imposto al termine di una corsa durissima. Infatti l’elvetico, specialista anche della mountainbike, ha preceduto di 1’30” secondi il norvegese Storm Ingebrigtsen e di 2’32” secondi lo spagnolo Hector Alvarez Martinez. L’elvetico Barhoumi, che ha raggiunto il traguardo lanciando un urlo liberatorio, dice: "In questa Eroica Juniores abbiamo pedalato forte e siamo stati sempre al centro dell’azione ma oggi abbiamo azzeccato la fuga giusta. Sono felicissimo".