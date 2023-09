L’Elsa irrompe sulla scena elettorale. Le associazioni ai candidati: "Prendete posizioni sui problemi"

Nei primi giorni di agosto il Comitato Civico Elsa Viva e LaGorà avevano annunciato la decisione di avviare insieme un percorso di programmazione condivisa riguardante il Parco Fluviale dell’Elsa. Uno degli obiettivi quello di non essere tirati per la ‘giacchetta’, quindi, rimanere fuori dalla competizione elettorale, ma al tempo stesso promuovere le proprie tematiche. Il vero punto, ribadito da i due soggetti, è quindi di intraprendere un percorso per elaborare delle proposte di azione – sulle tematiche care alle due associazioni – da presentare ai candidati a sindaco.

Si è, così, svolto il primo incontro del progetto di programmazione condivisa, dove si sono decise le tematiche tramite un lavoro di gruppo che ha identificato e classificato i problemi da risolvere. Nove le tematiche: Aree verdi, Sentierelsa, Solatio, Caldane, Vene, Gore, Aree abbandonate, energie rinnovabili e mobilità sostenibile. Sarà dedicata una serata a ciascuna di queste, la prima sarà lunedì 25 settembre nella sede LaGorà. "Siamo soddisfatti della prima serata che ha coinvolto circa 25 persone in modo libero, aperto e trasversale – afferma Marcello Sacco, presidente del Comitato Civico Elsa Viva – Dal prossimo incontro entreremo nello specifico dei problemi e delle proposte e speriamo quindi in una presenza ancora maggiore".

I due gruppi hanno esclusivamente l’interesse di far valere le loro posizioni e le loro idee, dato che la ‘questione Elsa’ e derivati (da leggersi ‘tubone’ e gestione del Parco Fluviale) sarà un nodo centralissimo in questa campagna elettorale. Rimane da capire cosa pensano i due candidati a sindaco della questione Elsa. Il civico Piero Pii ha parlato dell’Elsa a Canale Tre: "Sul parco fluviale non c’è dubbio che ci sia stata una grande crescita di visitatori, di presenze e anche di ruolo – ha affermato Pii –. Come tutte le cose che riguardano la città, però, va inserito in un contesto generale. Deve funzionare tutta la città e tutto il territorio".

Curioso sarà sapere cosa ne pensano dell’Elsa anche sulla riva del centrodestra dove intanto Fratelli d’Italia ha dichiarato che è già a lavoro per la squadra e per inaugurare la sede del partito di Giorgia Meloni in via dei Mille a Colle.