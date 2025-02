Legalità fiscale, il convegno Esperti all’Iss Valdichiana

Promuovere la consapevolezza dell’uso della moneta, degli strumenti di pagamento, dei sistemi contabili e delle implicazioni fiscali, favorire un approccio etico e responsabile alla gestione delle risorse: sono alcuni dei temi che saranno al centro del ’Convegno sulla legalità fiscale ed educazione finanziaria’, in programma il 28 febbraio presso la Sala Paul Harris della Fortezza di Montepulciano. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana, patrocinata e sostenuta dal Comune di Montepulciano, rappresenta un’occasione utile per studenti e cittadini per approfondire temi di grande attualità e rilevanza sociale legati al settore economico-finanziario, grazie agli interventi di esperti accademici, professionisti e rappresentanti delle forze dell’ordine. Il confronto è riservato alle classi dell’Iss Valdichiana, ma è aperto anche alla partecipazione dei cittadini interessati.

"In un mondo in continua evoluzione, dove l’uso delle carte di credito è sempre più diffuso, gli acquisti online sono all’ordine del giorno – ha detto il sindaco Michele Angiolini – abbiamo accolto l’invito dell’Iss Valdichiana a sostenere l’iniziativa".