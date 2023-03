’Legalità e lavoro’ Incontro Cgil-Libera

Oggi la Cgil di Siena, in collaborazione con Libera in preparazione alla XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha organizzato l’incontro ’Legalità e lavoro’, con inizio alle ore 17.15, presso l’Area Verde Camollia 85 del Tribunale. Tra i relatori Daniela Spiganti della segretaria confederale Cgil, Giovanna Vannetti, referente provinciale del Coordinamento Libera a Siena, e Franco Capaccioli, Segretario Sindacato Pensionati SPI Cgil. Previsti un collegamento on line con Francesco Citarda, presidente della Cooperativa ‘Placido Rizzotto-Libera Terra di San Giuseppe Jato, e le testimonianze di lavoratrici e lavoratori.

Verranno ricordati i tre sindacalisti Cgil uccisi dalla mafia: Niccolò Azoti, Placido Rizzotto e Pio La Torre. Conclusioni del segretario della Cgil Siena Fabio Seggiani