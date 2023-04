Legalità e beneficenza in campo Vincono i magistrati. Passerella vip

Alla fine il calcio che ha decretato il successo nel quadrangolare al "Franchi" per beneficenza è stato quello (non realizzato) dalla formazione degli avvocati. Le toghe, seppure brillanti, si sono dovute accontentare del secondo posto, venendo battuti nella finalissima dalla squadra dei magistrati dove hanno militato tra gli altri il sostituto procuratore Siro De Flammineis e il giudice del nostro tribunale Andrea Grandinetti. Con loro un giocatore d’eccezione, il mister della Nazionale azzurra under 17 Bernardo Corradi. E’ finita così la lunghissima giornata dedicata all’evento "Un calcio all’illegalità" organizzato dal Rotary Club Siena in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri, l’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino con il patrocinio del Comune. Appuntamenti culturali, sportivi e formativi tutti volti a creare fra i giovani la giusta sensibilità e attenzione sui temi di grande attualità come il contrasto al bullismo al rispetto appunto della legalità. Bellissimo il lavoro svolto per l’occasione dagli studenti della scuola ’Savina Petrilli’ che, oltre che alla premiazione all’Università erano presenti con le docenti all’albero della legalità, ulivo piantato di fronte al tribunale nei giardini della Lizza. C’è stato il saluto del cardinale Augusto Paolo Lojudice, seguito dalle parole del procuratore Nicola Marini che si è rivolto ai ragazzi invitandoli a sognare per costruire il loro futuro. "Noi adulti non dobbiamo avere la presunzione di fare le scelte per voi ma solo dare un indirizzo, senza soffocare le aspirazioni". "A volte il concetto di legalità è lontano dal loro modo dire", esordisce a margine il mister dell’Under 17 Bernardo Corradi. "Con i miei ragazzi, che hanno 16 anni, parto sempre dal presupposto che per rispettare gli altri, e quindi le regole, devono rispettare soprattutto loro stessi. Nello sport vuol dire allenarsi bene, arrivare in orario, rispettare il compagno e anche l’avversario. Se questo è l’incipit a mio avviso si troveranno sempre bene nella vita", spiega. Corradi quando Siena chiama risponde sempre presente: "Ero a Parigi ma sono voluto essere qui – aggiunge – e domani (oggi, ndr) parto per Budapest: c’è il sorteggio degli Europei che si giocheranno dal 16 maggio al 2 giugno". A proposito di calcio, per la cronaca il quadrangolare ha visto la squadra degli avvocati battere la Nazionale attori, quella dei magistrati ha battuto l’interforze. La finalissima è andata come detto ai magistrati.

La.Valde.